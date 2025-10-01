ISM-Index für US-Industrie steigt im September

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im September beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 49,1 (Vormonat: 48,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 49,0 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 48,9 (Vormonat: 51,4), jener für die Beschäftigung legte zu auf 45,3 (Vormonat: 43,8). Der Index für die Produktion nahm zu auf 51,0 (Vormonat: 47,8), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 61,9 (Vormonat: 63,7) auswies.

October 01, 2025 10:07 ET (14:07 GMT)