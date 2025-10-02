DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,52 +1,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1743 +0,1%Öl65,52 +0,2%Gold3.873 +0,2%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

02.10.25 07:56 Uhr

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Mittwoch der Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, erlaubt, vorerst im Amt zu bleiben, und für Januar eine Anhörung anberaumt, um den Antrag von US-Präsident Donald Trump auf ihre Entlassung zu prüfen.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

- Verbraucherpreise Kernrate Sep +2,0% gg Vorjahr, +0,5% gg Vormonat

- Verbraucherpreise Sep +0,5% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

- Verbraucherpreise Sep +2,1% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

MICROSOFT

CEO Satya Nadella gibt einige Verantwortlichkeiten ab, um sich stärker dem KI-Geschäft widmen zu können. Wie Nadella in einer Mitteilung an die Mitarbeiter schrieb, wurde Judson Althoff zum Leiter des kommerziellen Geschäfts ernannt. Althoff soll auch das neue kommerzielle Führungsteam des Unternehmens leiten und das Marketing beaufsichtigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 01:57 ET (05:57 GMT)