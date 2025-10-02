DAX24.451 +1,4%Est505.667 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,02 -0,6%Gold3.886 +0,5%
Mehr als 100 Jobs - Hensoldt investiert in Ulm

02.10.25 12:07 Uhr
ULM (dpa-AFX) - Das Rüstungsunternehmen HENSOLDT erweitert seine Produktion mit einem neuen Außenstandort bei Ulm. Es sollen mindestens 100 neue Arbeitsplätze entstehen, wie ein Sprecher mitteilte. An dem neuen Produktionsstandort liegt der Fokus auf der Serienproduktion von Radaren für die Luftverteidigung und Drohnenabwehr. Ab 2027 sollen pro Jahr rund 1.000 Radare produziert werden. Nach Angaben des Unternehmens wird ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro Betrag investiert. Entwicklung und Produktion in Ulm werde weiterhin die Kernfähigkeit des bestehenden Standortes bleiben.

Hensoldt aus Taufkirchen bei München ist ein Anbieter von Sensoren und Radarsystemen. Radare von Hensoldt kommen im Ukraine-Krieg zum Einsatz, um die Bevölkerung vor russischen Luftangriffen zu schützen, und sie stecken im Kampfjet Eurofighter. Der Bund hält eine Sperrminorität von gut 25 Prozent an dem Konzern, der einst zu Airbus (Airbus SE) gehörte. In den vergangenen drei Jahren investierte Hensoldt eine Milliarde Euro, dies etwa für einen neuen Optronik-Standort in Oberkochen. Die Firma fertigt auch Periskope für gepanzerte Fahrzeuge und U-Boot-Sehrohre.

In Baden-Württemberg gibt es über 4.000 Beschäftigte. Der größte Standort ist in Ulm mit knapp 3.000 Mitarbeitern. Ein kleineres Werk gibt es auch in Pforzheim./ols/DP/men

