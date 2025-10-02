DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,58 -1,3%Gold3.832 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ROUNDUP: Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft

02.10.25 16:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
16,58 EUR 0,04 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist grenke hat im dritten Quartal mehr Verträge an Land gezogen. Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 781,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 3,3 Prozent auf 129,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank jedoch von 17,0 Prozent auf 16,6 Prozent und lag damit den Angaben zufolge noch leicht über dem Jahresziel von 16,5 Prozent.

Wer­bung

Die hauseigene Grenke Bank vermeldete ein stabiles Geschäft. Zum Stichtag 30. September summierten sich die Einlagen der Kunden auf knapp 2,2 Milliarden Euro nach 2,23 Milliarden Euro zum Jahreswechsel, wie es hieß. Das Kreditneugeschäft, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, stieg auf 10,2 Millionen Euro an, nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die ausführlichen Zahlen will Grenke am 13. November veröffentlichen.

Die Grenke-Aktie geriet nach den Neuigkeiten unter Druck. Am späten Nachmittag verlor sie auf dem letzten Platz im SDAX mehr als drei Prozent./nas/stk/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf grenke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf grenke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu grenke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu grenke AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025grenke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.2025grenke BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025grenke KaufenDZ BANK
14.08.2025grenke BuyWarburg Research
03.07.2025grenke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025grenke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.2025grenke BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025grenke KaufenDZ BANK
14.08.2025grenke BuyWarburg Research
03.07.2025grenke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2024GRENKE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
03.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
05.01.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2022GRENKE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
30.07.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
13.05.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
01.04.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
16.02.2009GRENKELEASING underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für grenke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen