Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 9,5 Prozent auf 8,91 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 9,5 Prozent auf 8,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 631.210 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,48 Prozent.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,223 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,88 EUR je Stellantis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,847 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

