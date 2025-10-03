DAX24.394 -0,1%Est505.650 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,49 +0,3%Gold3.859 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück - Rekord jedoch weiter in Sicht -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursentwicklung

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zieht am Freitagmittag an

03.10.25 12:07 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zieht am Freitagmittag an

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,92 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 8,90 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,04 EUR aus. Bei 8,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.889 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 18,42 Prozent Luft nach unten.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,223 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,88 EUR je Stellantis-Aktie an.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,847 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie klettert: Verkauf von Free2Move wird wohl erwägt

Stellantis-Aktie gesucht: Zusammenarbeit mit KI-Anbieter Mistral ausgebaut

Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen