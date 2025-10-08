Freundlicher Handel: DAX verbucht Gewinne
Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Am Mittwoch geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 24.489,85 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,100 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,013 Prozent auf 24.382,66 Punkte an der Kurstafel, nach 24.385,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.360,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.503,10 Punkten verzeichnete.
DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,543 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.807,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.206,91 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 08.10.2024, einen Stand von 19.066,47 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 22,30 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,96 Prozent auf 108,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1.935,00 EUR), adidas (+ 2,38 Prozent auf 191,45 EUR), Zalando (+ 2,11 Prozent auf 27,14 EUR) und Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 46,85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil BMW (-8,87 Prozent auf 79,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,39 Prozent auf 53,30 EUR), Daimler Truck (-2,61 Prozent auf 34,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,89 Prozent auf 91,28 EUR) und Porsche Automobil (-1,71 Prozent auf 33,83 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die BMW-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.203.039 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 269,721 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Porsche Automobil-Aktie mit 5,89 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
