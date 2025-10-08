DAX24.480 +0,4%Est505.627 +0,2%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.534 +1,2%Euro1,1623 -0,3%Öl66,24 +0,8%Gold4.040 +1,4%
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Index-Performance

Freundlicher Handel: DAX verbucht Gewinne

08.10.25 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: DAX verbucht Gewinne

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
192,00 EUR 4,70 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,49 EUR -0,31 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
80,18 EUR -4,74 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
34,37 EUR -1,02 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,90 EUR 0,83 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,25 EUR -0,70 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,87 EUR -0,84 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.938,50 EUR 65,00 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
237,85 EUR 2,50 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
107,55 EUR 2,80 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,12 EUR -2,12 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
27,21 EUR 0,65 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.487,9 PKT 102,1 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 24.489,85 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,100 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,013 Prozent auf 24.382,66 Punkte an der Kurstafel, nach 24.385,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.360,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.503,10 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,543 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.807,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.206,91 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 08.10.2024, einen Stand von 19.066,47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 22,30 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,96 Prozent auf 108,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1.935,00 EUR), adidas (+ 2,38 Prozent auf 191,45 EUR), Zalando (+ 2,11 Prozent auf 27,14 EUR) und Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 46,85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil BMW (-8,87 Prozent auf 79,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,39 Prozent auf 53,30 EUR), Daimler Truck (-2,61 Prozent auf 34,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,89 Prozent auf 91,28 EUR) und Porsche Automobil (-1,71 Prozent auf 33,83 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die BMW-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.203.039 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 269,721 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Porsche Automobil-Aktie mit 5,89 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen