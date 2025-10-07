Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 9,45 EUR.

Das Papier von Stellantis konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 9,45 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 9,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 171.004 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. 45,50 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,164 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,88 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,819 EUR je Aktie.

