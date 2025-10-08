DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.327 -0,1%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.555 +0,3%Euro1,1617 -0,4%Öl65,97 +0,4%Gold4.032 +1,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Aixtron mit 'Neutral' - Ziel 13,40 Euro

08.10.25 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
14,55 EUR -0,47 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron (AIXTRON SE) mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

