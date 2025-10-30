AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die endgültigen, soliden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüstes hätten weitgehend den schon bekannten Eckdaten entsprochen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,73 €
|Abst. Kursziel*:
9,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,29%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
