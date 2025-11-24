AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Kurs der AIXTRON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 17,16 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 17,16 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,23 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,75 EUR. Zuletzt wechselten 294.101 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 20,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 14,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,168 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,56 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,665 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet

NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen