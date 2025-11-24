DAX23.166 +0,3%Est505.508 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,48 -0,1%Gold4.070 +0,1%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittag an

24.11.25 12:06 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
16,96 EUR 0,38 EUR 2,26%
Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 16,97 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181.908 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 50,19 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,14 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,11 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 119,56 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 156,33 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Am 04.03.2027 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,665 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

