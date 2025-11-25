AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 17,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,30 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.879 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 14,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 51,16 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,168 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 156,33 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. AIXTRON SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,665 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

