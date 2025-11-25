DAX23.450 +0,9%Est505.570 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.826 -0,2%Bitcoin74.970 -2,1%Euro1,1570 +0,4%Öl61,82 -2,5%Gold4.135 ±-0,0%
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Alphabet-Aktie nähert sich 4-Billionenmarke: Googles Strategiewende - Meta als Milliardenkunde - NVIDIA verliert
Amazon-Aktie fester: Milliardenschwere Investition in KI-Infrastruktur für US-Regierung angekündigt
Blick auf AIXTRON SE-Kurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

25.11.25 16:09 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 17,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
17,10 EUR -0,33 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 17,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,84 EUR. Bei 17,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222.162 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 20,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 18,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 50,40 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,168 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,14 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,665 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Aixtron: Die Spekulationsblase platzt - eine neue Chance?

Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet

NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

