ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Henkel von 'Overweight' auf 'Underweight'

26.11.25 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
69,00 EUR -1,26 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Haushaltsreiniger-Segment befürchtet sie Preisdruck.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

