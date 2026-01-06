DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
Marktkap. 27,59 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 85,88 auf 74,96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf. Bei Henkel reduzierte der Analyst seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
69,16 €		 Abst. Kursziel*:
8,39%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
69,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,57%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

14:06 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
30.12.25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

