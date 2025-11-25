AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Mittag

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 17,17 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 17,17 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,07 EUR. Mit einem Wert von 17,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 102.301 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,14 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 17,33 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,168 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,14 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,52 Prozent zurück. Hier wurden 119,56 Mio. EUR gegenüber 156,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,665 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

