ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 89 Euro

07.10.25 23:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,92 EUR -4,70 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die negativen Auswirkungen des China-Geschäfts und der US-Zölle auf Ertrag und Barmittelfluss des Autobauers seien nur vorübergehender Natur, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies stärke das Vertrauen der Anleger, dass die Münchener ihr Aktienrückkaufprogramm im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen werden. Wichtiger als die Auswirkungen der Zölle dürfte die Fähigkeit des Konzerns sein, das Absatzwachstum und die Preissetzungsmacht in China im kommenden Jahr zu stabilisieren./rob/ka/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:15 / BST

mehr Analysen