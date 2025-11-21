DAX23.140 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.659 -4,7%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Kursentwicklung im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit roter Tendenz

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 84,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,00 EUR 0,36 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 84,18 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 83,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.395 BMW-Aktien.

Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,21 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,94 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 89,23 EUR.

Am 05.11.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,74 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 32,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,55 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025BMW KaufenDZ BANK
18.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.11.2025BMW KaufenDZ BANK
18.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

