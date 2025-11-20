BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 84,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 84,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 83,86 EUR. Bei 85,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 203.654 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 8,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 34,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,94 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 05.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,28 Prozent auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32,41 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,55 EUR je BMW-Aktie belaufen.

