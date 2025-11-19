DAX23.230 +0,2%Est505.559 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.559 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,45 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 85,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,70 EUR 1,12 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 85,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 85,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230.289 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Mit Abgaben von 26,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 89,23 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 32,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,55 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verloren

BMW-Aktie gibt ab: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt

