Aktie im Blick

BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag schwächer

19.11.25 12:04 Uhr
BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 84,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,08 EUR 0,50 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 84,36 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 84,12 EUR. Bei 84,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.317 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 8,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 33,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,94 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 89,23 EUR.

Am 05.11.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,55 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

