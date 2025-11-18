BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 84,80 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 84,80 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 84,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 300.859 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,16 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,94 EUR je BMW-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,23 EUR an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,28 Prozent auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32,41 Mrd. EUR gelegen.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 10,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie gibt ab: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingebracht

Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert