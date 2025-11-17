BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 87,66 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 87,66 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 87,22 EUR. Bei 88,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.293 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,63 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 28,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,94 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 89,23 EUR aus.

Am 05.11.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

