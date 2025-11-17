BMW Aktie News: BMW am Montagmittag verlustreich

BMW im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 88,48 EUR nach.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 88,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 88,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.024 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,66 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,84 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,94 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,23 EUR für die BMW-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.11.2025. Es stand ein EPS von 2,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,55 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

