Aktie im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Vormittag stabil

17.11.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Vormittag stabil

Die Aktie von BMW hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 88,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,98 EUR 1,44 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 88,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 88,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 88,50 EUR. Bei 88,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.168 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 41,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,94 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,23 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 05.11.2025. Das EPS lag bei 2,74 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

