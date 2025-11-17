DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -1,0%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.519 -2,2%Euro1,1592 ±0,0%Öl64,04 -0,4%Gold4.046 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite aktuell

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

17.11.25 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Montagshandels im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite bewegte sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
245,75 EUR 7,00 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
15,20 EUR 0,80 EUR 5,56%
Charts|News|Analysen
Elbit Systems Ltd.
435,80 EUR 31,20 EUR 7,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
210,00 EUR -15,30 EUR -6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
95,66 EUR -864,14 EUR -90,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NetGear Inc.
23,80 EUR 0,40 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
115,00 EUR 6,00 EUR 5,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,01 EUR -0,10 EUR -4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,00 EUR -2,26 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
186,64 EUR -6,78 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,34 EUR -0,02 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
44,82 USD 1,68 USD 3,89%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
14,70 EUR 0,20 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.708,1 PKT -192,5 PKT -0,84%
Charts|News|Analysen

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,84 Prozent leichter bei 22.708,07 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,490 Prozent schwächer bei 22.788,32 Punkten, nach 22.900,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22.559,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.044,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.679,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21.622,98 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 18.680,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,78 Prozent. Bei 24.019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 9,76 Prozent auf 2,25 USD), Elbit Systems (+ 6,38 Prozent auf 503,23 USD), Cogent Communications (+ 5,41 Prozent auf 18,50 USD), Taylor Devices (+ 3,89 Prozent auf 44,82 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,02 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Netflix (-90,08 Prozent auf 110,29 USD), Nice Systems (-9,39 Prozent auf 120,86 USD), NetGear (-8,80 Prozent auf 25,30 USD), Expedia (-7,75 Prozent auf 244,16 USD) und Sangamo Therapeutics (-7,58 Prozent auf 0,41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47.001.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,978 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen