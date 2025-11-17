Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite bewegte sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,84 Prozent leichter bei 22.708,07 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,490 Prozent schwächer bei 22.788,32 Punkten, nach 22.900,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22.559,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.044,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.679,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21.622,98 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 18.680,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,78 Prozent. Bei 24.019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 9,76 Prozent auf 2,25 USD), Elbit Systems (+ 6,38 Prozent auf 503,23 USD), Cogent Communications (+ 5,41 Prozent auf 18,50 USD), Taylor Devices (+ 3,89 Prozent auf 44,82 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,02 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Netflix (-90,08 Prozent auf 110,29 USD), Nice Systems (-9,39 Prozent auf 120,86 USD), NetGear (-8,80 Prozent auf 25,30 USD), Expedia (-7,75 Prozent auf 244,16 USD) und Sangamo Therapeutics (-7,58 Prozent auf 0,41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47.001.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,978 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

