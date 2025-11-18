BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 85,28 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 85,28 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 85,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 186.347 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 35,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,94 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,23 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 32,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte BMW die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

