BMW Aktie News: BMW fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 86,18 EUR abwärts.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 86,18 EUR. Bei 85,52 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,08 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 46.030 Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,43 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 36,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,94 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,23 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,28 Prozent auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32,41 Mrd. EUR gelegen.

Die BMW-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

