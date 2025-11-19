DAX23.211 +0,1%Est505.526 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,7%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,29 -0,8%Gold4.083 +0,4%
BMW Aktie News: BMW stabilisiert sich am Mittwochvormittag

19.11.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von BMW zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 84,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,86 EUR 0,28 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 84,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 84,80 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 84,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.298 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,42 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,58 Prozent.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,94 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 89,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BMW dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,55 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

