BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 85,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 85,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 85,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.638 BMW-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,40 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 26,28 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,94 EUR je BMW-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,23 EUR an.
Am 05.11.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,41 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,31 Mrd. EUR.
BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,55 EUR je BMW-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BMW-Aktie
Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt
Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen