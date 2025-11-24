BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 86,40 EUR.

Das Papier von BMW legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 86,40 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,02 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.535 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,16 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 37,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 91,50 EUR an.

Am 05.11.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,74 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 32,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,56 EUR je Aktie belaufen.

