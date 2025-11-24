DAX23.297 +0,9%Est505.548 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.676 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.089 +0,6%
BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag in Grün

24.11.25 16:10 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 86,50 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 86,50 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,34 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 217.468 BMW-Aktien.

Bei 91,72 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 6,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 37,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,96 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 91,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 0,64 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,28 Prozent auf 32,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Nachrichten zu BMW AG

mehr Analysen