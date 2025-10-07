ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 92 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die vorab gut kommunizierten Risiken in puncto Tempo der Erholung des China-Geschäfts und Zeitpunkt der Einführung der US-Zölle würden für den Autobauer nun zwar tatsächlich zum Problem, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartung für die zentrale Profitabilitätskennzahl der Münchener aber liege bereits im Rahmen der nun von BMW nach unten eingeengten Zielspanne./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen