Merz sieht keine Rückkehr zu G8-Gipfeln mit Putin

23.11.25 18:15 Uhr

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hält die im US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs vorgesehene Rückkehr zur G8 mit Russland derzeit für ausgeschlossen. "Ich kann im Augenblick nicht erkennen, dass es unter den sechs Mitgliedern der G7 von heute, die nicht Amerika sind, eine Bereitschaft gibt, Russland in diesem Kreis wieder aufzunehmen", sagte der CDU-Politiker in einer Pressekonferenz nach dem G20-Gipfel in Johannesburg.

Er verwies darauf, dass eine Rückkehr zum G8-Format nur im Konsens vereinbart werden kann. Ähnlich hatte sich am Vortag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geäußert. Er sagte, die Bedingungen für eine Wiederaufnahme Russlands seien nicht gegeben.

Putin wurde 2014 aus G8-Gruppe geworfen

Russlands Präsident Wladimir Putin war 2014 nach der Annexion der ukrainischen Krim aus der damaligen G8 geworfen worden. Seine Rückkehr gilt seitdem für die Europäer als undenkbar - erst recht nach der Invasion in die Ukraine 2022. US-Präsident Donald Trump sieht das allerdings anders. So bezeichnete er den Ausschluss Russlands aus der Staatengruppe beim vergangenen G7-Gipfel als "großen Fehler". Die derzeitige G7-Runde besteht aus den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Zudem ist die EU mit dabei.

In der G20-Runde der großen Industrie- und Schwellenländer ist Russland offiziell noch dabei. Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil./aha/DP/men