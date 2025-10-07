NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.371 Pkt - BWM und Mercedes-Benz unter Druck
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstagabend auf BMW konzentriert. Die Aktien wurden 3 Prozent schwächer getaxt, nachdem der Automobilhersteller am Abend seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. "Im Fahrwasser gerieten auch Mercedes-Benz unter Druck", erläuterte der Händler. Die Titel des BWM-Wettbewerbers wurden ebenfalls 3 Prozent schwächer gehandelt.
Aurubis hielten ihre Aufschläge aus dem Xetra-Handel, den die Papiere 9,2 Prozent fester beendet hatten. "Es sprang niemand mehr auf den Zug auf, aber es wurden auch keine Gewinne mitgenommen", sagte der Marktteilnehmer. Der Kupferkonzern will künftig einen höheren Anteil seines operativen Konzerngewinns als Dividende ausschütten.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.371 24.386 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen