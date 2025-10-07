DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.767 -1,7%Euro1,1656 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,5%
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.371 Pkt - BWM und Mercedes-Benz unter Druck

07.10.25 22:31 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BMW AG
84,92 EUR -4,70 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,95 EUR -1,23 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstagabend auf BMW konzentriert. Die Aktien wurden 3 Prozent schwächer getaxt, nachdem der Automobilhersteller am Abend seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. "Im Fahrwasser gerieten auch Mercedes-Benz unter Druck", erläuterte der Händler. Die Titel des BWM-Wettbewerbers wurden ebenfalls 3 Prozent schwächer gehandelt.

Aurubis hielten ihre Aufschläge aus dem Xetra-Handel, den die Papiere 9,2 Prozent fester beendet hatten. "Es sprang niemand mehr auf den Zug auf, aber es wurden auch keine Gewinne mitgenommen", sagte der Marktteilnehmer. Der Kupferkonzern will künftig einen höheren Anteil seines operativen Konzerngewinns als Dividende ausschütten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.371 24.386 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)

