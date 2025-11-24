10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Stabilisierung

Der DAX zeigt sich am Montag vorbörslich zeitweise moderat im Plus.

2. Börsen in Fernost im Plus - kein Handel in Tokio

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 am Freitag mit einem kräftigen Verlust von 2,40 Prozent bei 48.625,88 Punkten. Hier finden am Montag feiertagsbedingt kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite am Montag zeitweise 0,24 Prozent auf 3.843,93 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil stellenweise um 2,03 Prozent auf 25.733,09 Stellen zu.

3. Zoom und Fluence Energy legen Zahlen vor

Die Bilanzen von Zoom und Fluence Energy stehen heute zur Veröffentlichung an. Was Analysten erwarten

4. DroneShield-Aktie im Visier von Shortsellern

Die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield steht im Fokus. Zuletzt setzte ihr massiver Verkaufsdruck zu. Zur Nachricht

5. Meta-Aktie im Blick: Kausale Beweise für psychische Schäden vertuscht?

Unzensierte Gerichtsakten, die im Rahmen einer Sammelklage von US-Schulbezirken gegen Social-Media-Plattformen eingereicht wurden, erheben schwere Vorwürfe gegen Meta Platforms. Zur Nachricht

6. United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1

United Internet will ihr Telekommunikationsgeschäft künftig ganz in ihrer Tochter 1&1 bündeln. Zur Nachricht

7. Lufthansa-Aktie: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück

Der Airline-Chef der Lufthansa, Jens Ritter, hat die Forderung der Vereinigung Cockpit (VC) im Tarifstreit erneut als unrealistisch zurückgewiesen. Zur Nachricht

8. IONOS-Aktie: Rückkaufprogramm beschlossen

IONOS hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,07 auf 58,10 Dollar, während Brent um 0,08 auf 62,56 Dollar anzog.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1525 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.