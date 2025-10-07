Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,41 EUR zu.

Um 11:43 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,41 EUR nach oben. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 9,48 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 9,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.306 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 46,15 Prozent zulegen. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 22,82 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,164 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 9,88 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,819 EUR je Aktie belaufen.

