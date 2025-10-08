Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Stellantis

Blick auf Stellantis-Kurs

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 9,40 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 9,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 9,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.489 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 46,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,169 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Stellantis-Aktie im Durchschnitt mit 9,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,819 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant

Stellantis-Aktie klettert: Verkauf von Free2Move wird wohl erwägt

Stellantis-Aktie gesucht: Zusammenarbeit mit KI-Anbieter Mistral ausgebaut