24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Euro STOXX 50-Kursverlauf

Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen

08.10.25 12:25 Uhr
Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen

Heute wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,29 Prozent auf 5.629,69 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,803 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,348 Prozent auf 5.594,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5.613,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.594,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.636,81 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.362,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, bei 5.371,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4.949,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 14,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.674,55 Punkten. Bei 4.540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,96 Prozent auf 108,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1.935,00 EUR), adidas (+ 2,38 Prozent auf 191,45 EUR), SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 237,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 30,14 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BMW (-8,87 Prozent auf 79,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,39 Prozent auf 53,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,89 Prozent auf 91,28 EUR), Infineon (-1,48 Prozent auf 33,05 EUR) und BASF (-1,11 Prozent auf 43,51 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die BMW-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 3.203.039 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 347,794 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

