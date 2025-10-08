DAX24.615 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.934 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,92 +0,3%Gold4.045 +1,5%
Stellantis im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

08.10.25 16:10 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 9,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,31 EUR 0,03 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 9,33 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,28 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.404 Stellantis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,16 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,169 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,88 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,818 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

