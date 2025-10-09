Legato Merger legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Legato Merger hat am 07.10.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Legato Merger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Legato Merger

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung