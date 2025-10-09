DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.903 -1,1%Euro1,1647 +0,2%Öl65,92 -0,2%Gold4.038 ±-0,0%
Sharjah Islamic Bank Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

09.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sharjah Islamic Bank Registered Shs
2,85 AED 0,00 AED 0,00%
Charts|News|Analysen

Sharjah Islamic Bank Registered hat am 07.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 AED je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,28 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,17 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

