Reviv3 Procare vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

09.10.25 06:35 Uhr
Reviv3 Procare veröffentlichte am 07.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 6,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,9 Millionen USD umgesetzt.

