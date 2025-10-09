Reviv3 Procare vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Reviv3 Procare veröffentlichte am 07.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 6,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,9 Millionen USD umgesetzt.
