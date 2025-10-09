DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.903 -1,1%Euro1,1647 +0,2%Öl65,92 -0,2%Gold4.038 ±-0,0%
Constellation Brands Canada: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

09.10.25 06:35 Uhr
Constellation Brands Canada hat am 06.10.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,22 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Brands Canada -0,540 CAD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 3,40 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 14,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Constellation Brands Canada 4,00 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

