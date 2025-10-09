Constellation Brands Canada: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Constellation Brands Canada hat am 06.10.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,22 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Brands Canada -0,540 CAD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 3,40 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 14,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Constellation Brands Canada 4,00 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Constellation Brands Canada
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Constellation Brands Canada
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Constellation Brands Canada Inc Unsponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S
Analysen zu Constellation Brands Canada Inc Unsponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S
Keine Analysen gefunden.