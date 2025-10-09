Saarländischer Minister: 'Autogipfel' darf 'keine Showveranstaltung' werden
Werte in diesem Artikel
SAARBRÜCKEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der "Autogipfel" im Kanzleramt darf nach den Worten des saarländischen Wirtschaftsministers Jürgen Barke (SPD) keine bloße Showveranstaltung werden. "Neue Kaufanreize, faire Perspektiven für saubere Hybride, einen technologieoffenen Weg zur Klimaneutralität, dazu der versprochene Industriestrompreis - all das muss jetzt in politisches Handeln überführt werden", sagte Barke der Deutsche Presse-Agentur.
Dazu gehöre auch ein klarer Fokus auf die Zulieferindustrie, die 75 Prozent der Wertschöpfung am Auto ausmache. "Ich unterstütze den Ansatz, den CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs stärker entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu betrachten", sagte Barke. Die Auto- und Zulieferindustrie zählt im Saarland gut 40.000 Arbeitsplätze.
"Wo Hersteller verstärkt auf den Einsatz von lokalem und zunehmend emissionsreduziertem Stahl setzen, sollten diese an anderer Stelle mehr Flexibilität im Übergang eingeräumt bekommen", sagte der Minister mit Blick auf den Übergang vom Verbrenner zum Elektroantrieb. "Wir sollten diese beiden Branchen in der Transformation gemeinsam betrachten."
Die Politik sollte die Ziele mit Blick auf die Emissionsreduzierung festlegen, auch im Sinne der Planungssicherheit. Den Weg dorthin bestimmten aber am besten die Unternehmen und ihre Ingenieure selbst. "Dabei wird die Elektromobilität Leittechnologie, ergänzt durch weitere technologieoffene Lösungen."/rtt/DP/zb
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen