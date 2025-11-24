DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.862 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
Aktienkurs im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagabend auf Höhenflug

24.11.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagabend auf Höhenflug

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,5 Prozent auf 420,28 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 7,5 Prozent auf 420,28 USD. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 420,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 402,18 USD. Zuletzt wechselten 13.718.331 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 13,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 214,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 96,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.10.2025. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com

