Millionen-Deal

Der Mobilfunkanbieter freenet kauft die Deutschlandtochter des Handy- und Tarifanbieters mobilezone aus der Schweiz.

Für das Geschäft mit Marken wie Sparhandy, Deinhandy und Handystar zahlt freenet einen Kaufpreis von rund 230 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf und Rotkreuz mitteilten. mobilezone erzielte in Deutschland im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 780 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 30 Millionen Euro. Die freenet-Aktie war im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schluss zunächst kaum bewegt.

"Die Übernahme von mobilezone Deutschland ist eine strategisch wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Vertriebsportfolios", sagte freenet-Chef Robin Harries laut Mitteilung. Die Vertriebspartnerschaft mit der Elektronikkette MediaMarktSaturn aus dem Ceconomy (Ceconomy St)-Konzern verlängerte freenet derweil um weitere fünf Jahre.

