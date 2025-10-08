Freenet übernimmt Mobilezone Deutschland für 230 Millionen Euro
DOW JONES--Der Telekomdienstleister Freenet hat sich mit der Übernahme des Telekommunikationsanbieters Mobilezone Deutschland für rund 230 Millionen Euro im deutschen Mobilfunkmarkt verstärkt. Der Vollzug der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet, wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte. Zudem wurde die exklusive Vertriebspartnerschaft mit dem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn um weitere fünf Jahre verlängert.
Beide Maßnahmen stärken die strategische Vertriebskraft von Freenet und eröffnen ab dem Geschäftsjahr 2026 deutliche Wachstumspotenziale, wie der Konzern weiter mitteilte. "Die Übernahme von Mobilezone Deutschland ist eine strategisch wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Vertriebsportfolios", sagte Freenet-Chef Robin Harries laut der Mitteilung.
Mobilezone Deutschland erzielt über eine Million Vertragsabschlüsse pro Jahr. Mit Marken wie etwa Sparhandy, Deinhandy, Handystar und HIGH erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von fast 780 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca. 30 Millionen Euro.
October 08, 2025
