GNW-News: Die 4. Gannan Navel Orange International Expo wurde feierlich im E-commerce Express Logistics Park in Anyuan, Provinz Jiangxi, eröffnet
^GANZHOU, China, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 4. Gannan Navel Orange
International Expo wurde am Montag im E-Commerce Express Logistics Park im Kreis
Anyuan in der Provinz Jiangxi feierlich eröffnet. Die internationale
Veranstaltung, die Produktausstellung, Handelsvermittlung, technischen Austausch
und Markenpräsentation vereinte, lockte rund 600 chinesische und internationale
Gäste, Händler und Branchenexperten zum?Orangentreffen" an die Quelle des
Dongjiang-Flusses.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4756/eng)
Bei der Eröffnungsfeier wurden zwei Gruppenstandards - Sortierstandards für
Navel-Orangen und technische Vorschriften für die Produktion hochwertiger
Gannan-Navel-Orangen - offiziell vorgestellt. Zudem wurden die?Gannan Navel
Orange Awards" verliehen, darunter drei Gold-, fünf Silber- und sieben
Bronzeauszeichnungen. Parallel dazu fand die offizielle Autorisierungszeremonie
für die geschützte Marke?Prince Navel Orange" statt. Ein Vertreter des
thailändischen Landwirtschaftsministeriums hielt eine Rede, in der er die
internationale Bedeutung der Ausstellung unterstrich und darlegte, wie Gannan-
Navel-Orangen entlang der?Fruchtseidenstraße" den Weg auf den Weltmarkt finden
können.
Anyuan verfügt als?Anzuchtzentrum",?Kernanbaugebiet" und?Vertriebszentrum"
für Gannan-Navel-Orangen über eine solide industrielle Basis. Rund zwei Drittel
der Gannan-Navel-Orangen-Setzlinge werden hier gezogen, wobei Anbaufläche und
Produktion jeweils über ein Achtel der Gesamtproduktion der Stadt Ganzhou
ausmachen.?Orange City", Chinas größter Navel-Orangen-Verarbeitungspark in
Anyuan, sortiert und vertreibt jährlich etwa 70?% der in Ganzhou kommerziellen
Navel-Orangen und trägt so dazu bei, dass der jährliche Produktionswert des
Industrieclusters 5 Milliarden Yuan übersteigt. Dank des hochwertigen Wassers
aus dem Fluss Dongjiang und des selenreichen Bodens haben sich die Navel-Orangen
aus Anyuan zu Premiumfrüchten der?Welthauptstadt der Orangen" entwickelt.
Die Ausstellung bot zahlreiche Höhepunkte. Im Future Fruit Industry Pavilion
wurden technologische Produkte wie KI-Obstanbauroboter und intelligente
Detektionsgeräte, die die Qualitätsprüfung von Navel-Orangen in nur 3 Sekunden
ermöglichen, gebündelt präsentiert. Im Orange Flavor Innovation & Practice
Pavilion wurde eine breite Palette an weiterverarbeiteten Produkten - darunter
Fruchtsaft, Fruchtwein und Orangenschalen-Snacks - präsentiert. Die Erfahrung
des Landwirts Chen Chunsheng war typisch:?Die Ausstellung bringt Händler direkt
vor unsere Haustür - die Preise sind jetzt stabil, und mein Einkommen hat sich
verdoppelt." Nach Angaben des Pressebüros der Bezirksregierung Anyuan in Ganzhou
haben viele Landwirte vor Ort Kooperationsvereinbarungen mit Händlern getroffen.
Quelle: The 4th Gannan Navel Orange International Expo
Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°